Neue Internetseite des Landkreises ist online

Zweieinhalb Jahre lang habe die Verwaltung an dem Projekt gearbeitet, berichtete Pressesprecher Stephan Schienbein am Montag im Hauptausschuss. Ziel sei ein moderner Auftritt gewesen, der neben einem ansprechenden Design eine hohe Aktualität sowie weitgehende Barrierefreiheit bietet. „Responsive Design“ lautete ein anderes Stichwort in der Planung. Das heißt: Egal ober Nutzer von einem Rechner, einem Tablet oder einem Smartphone aus auf die Seite zugreifen – immer sollen sie eine ansprechende Seite zu Gesicht bekommen.

Ein weitere Aufgabe bestand darin, die Struktur der Seite nicht nach dem Handeln der Verwaltung zu gliedern, sondern an die Bedürfnisse der Nutzer anzuknüpfen. „Die Wirklichkeit der Bürger ist nicht nach Fachdiensten organisiert“, sagte Stephan Schienbein.

Wurzeln reichten bis ins Jahr 1998

In ihren Wurzeln reichte die alte Seite nach den Worten des Pressesprechers bis ins Jahr 1998 zurück. Schienbein: „Das sah man der Seite auch an.“ Im Jahr 2014 sei dann die Entscheidung gefallen, etwas grundsätzlich Neues zu konzipieren. Ein Jahr später stand Geld im Haushalt bereit. 200 000 Euro seien eingeplant gewesen für das Projekt, berichtete Schienbein auf Nachfrage aus dem Ausschuss, rund 180 000 Euro habe man bislang verbraucht. Für das technische Gerüst habe ein Dienstleister gesorgt, für die Inhalte die Verwaltung. Schienbein betonte, dass der „Relaunch“ kein fixer Punkt sei – der Prozess werde sich in Zukunft weitergehen. Nächstes Ziel sei, das Layout von Internetauftritten wie des des Kreisjobcenters an das neue Layout anzupassen.

Florian Cirkel von der Pressestelle des Landkreises erläuterte den Ausschussmitgliedern sodann im Detail, wie die neue Menüstruktur beschaffen ist und wo welche Informationen auf der Seite zu finden sind.

Erreichbar ist die Internetseite unter der gewohnten Adresse www.marburg-biedenkopf.de.