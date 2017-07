Von Edgar Meistrell

Neue Mauer entsteht nun

Landesstraße Großräumige Umleitung führt über Bottenhorn und Steinperf

Angelburg-Frechenhausen Bisher sind „nur“ Vorarbeiten bei der Mauersanierung an der Landesstraße in Frechenhausen geleistet worden. Jetzt muss schweres Gerät her. Aus diesem Grund ist die Straße am Ortseingang aus Richtung Lixfeld ab Freitag, 7. Juli, komplett gesperrt.

