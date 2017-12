Noch sind keine neuen Ärzte in Sicht

PARLAMENT Gemeinde zahlt bis zu 20 000 Euro für Niederlassung

Dautphetal Bis zu 20 000 Euro Prämie sollen Ärzte erhalten, die sich in der Gemeinde Dautphetal niederlassen. Dies erklärte Bürgermeister Bernd Schmidt (FW) am Montagabend. Potenzielle Nachfolger für die vakanten Praxen seien derzeit noch nicht in Sicht.

