Notlandung im Feld - Pilot nur leicht verletzt

Der 63-Jährige musste seine Maschine in einem Feld bei Schröck notlanden. (Foto: Polizei)

MARBURG-SCHRÖCK Glücklicherweise nur eine leichte Verletzung an der Hand erlitt der Pilot eines Kleinflugzeugs, das am Mittwochmittag in einem Feld bei Schröck notlanden musste.