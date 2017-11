Von Christian Röder

Nur in Damshausen gibt es schon die Schwarz-Weiß-Trennung

FEUERWEHR Dautphetals Bürgermeister Schmidt stellt Expertise der Unfallkasse vor

Dautphetal So viele Zuschauer, wie lange nicht hat, die jüngste Parlamentssitzung in Dautphetal gelockt: Etwa 30 Gäste waren da. Ein Großteil davon, Vertreter der Feuerwehr. Grund: ein Sachstandsbericht über die Schwarz-Weiß-Trennung in den Gerätehäusern in der Gemeinde.

