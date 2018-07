Offenes Feuer ist nun tabu

Die Gemeinde Angelburg hatte bereits am Montag, 23. Juli, den Schutzhüttenbetreibern mitgeteilt, dass aufgrund der aktuellen Wetterlage offenes Feuer an den Hüten verboten ist und die Vermieter die Mieter auf die besondere Schwere der Lage entsprechend hinweisen sollen.

Nach Angaben von Timo Jacobi vom Ordnungsamt sind Lagerfeuer oder gar grillen, selbst an den gepflasterten Feuerstellen, derzeit nicht erlaubt. Die Hütten in Angelburg stehen unmittelbarer Nähe oder mitten im Wald. Da kann es auch durch Funkenflug zu einem Brand kommen. Von daher sind die festen Feuerstellen ebenfalls tabu.

Im Rahmen der Angelburger Ferienspiele war man am Dienstag auch in Lixfeld an der Schutzhütte. Da hatte der Vermieter bereits ein Schild aufgehängt. Darüber hinaus sollen die Vermieter die Mieter bei Anmietung und Übergabe entsprechend sensibilisieren, wünscht sich die Gemeindeverwaltung.

In der Gemeinde Breidenbach hat bereits seit zwei Wochen ein Verbot für das Abbrennen von Abraumfeuern erlassen und auch jegliches Grillen und offenes Feuer an den Schutzhütten untersagt, teilte Michael Völker vom Ordnungsamt mit. Eine vollständige Schließung wäre erst ab der Gefahrenstufe B zwingend erforderlich. Die Gemeindeverwaltung prüft derzeit gemeinsam mit den Breidenbacher Feuerwehren, ob weitergehende Maßnahmen erforderlich werden.

Zunächst möchte man alle Nutzer noch einmal sensibilisieren und auch informieren.

Abraum- und sogenannte Zweckfeuer werden derzeit in Dautphetal nicht mehr genehmigt

Auch in Dautphetal reagiert die Gemeinde, versicherte Fachbereichsleiter Mathias Kirchner. Alle Ortsvorsteher seien informiert worden. Zudem werde man Kontakt zu den bekannten Nutzern der Schutzhütten aufnehmen und diese auf die aktuelle Lage hinweisen. Abraum- und Zweckfeuer werden aktuell in Dautphetal nicht mehr genehmigt. Und wer jetzt für die nächsten Wochen eine Schützhütte anmieten will, der muss mit einer genauen Prüfung durch die Gemeinde rechnen, denn die Trockenheit soll anhalten und damit auch die Waldbrandgefahr steigen.

In der Gemeinde Bad Endbach wurden die Schutzhüttenwarte am Mittwoch auf die hohe Waldbrandgefahr und die Auslösung der Gefahrenstufe A hingewiesen. „Verbunden war damit die Bitte, die Schutzhüttenmieter darüber zu informieren und darauf hinzuweisen, dass kein Feuer zu entzünden ist“, so Marco Herrmann vom Fachbereich Ordnungswesen und Bürgerservice. Auch entsprechende Schilder wurden an den Schutzhütten angebracht.

„Weiterhin haben wir unseren beauftragten Security-Dienst sensibilisiert und gebeten, an Wochenenden illegale Grillplätze wie Bolzplätze anzufahren sowie die Schutzhütten zu kontrollieren“, so Marco Herrmann.

HINTERGRUND

Derzeit besteht die zweithöchste Waldbrandalarmstufe, die sogenannte Alarmstufe A: hohe Waldbrandgefahr! Das bedeutet unter anderem ein absolutes Rauchverbot und Verbot von offenem Feuer in Wäldern, auf Feldern oder Wiesen, kein Glas unbeachtet liegen lassen, Zufahrten zu den Wäldern, Feldern und Grasflächen freihalten und jedwede Rauchentwicklung unbedingt sofort melden.

Umweltministerium, die Feuerwehren und sonstigen Gefahrenabwehrbehörden warnen nicht umsonst vor der erhöhten Waldbrandgefahr, teilt Polizeisprecher Martin Ahlich bezüglich der derzeit herrschenden Waldbrandgefahr mit. „Es ist derzeit so trocken, dass durch unbedachte Handlungen sofort ein Brand entstehen kann, sei es beispielsweise durch die unachtsam entsorgte Zigarette oder durch einen Funkenflug, wie er beim Grillen oder bei einem Lagerfeuer entstehen kann.“

Auch gefährlich sei etwa ein Funkenschlag, der entsteht, wenn etwa Metall auf Stein trifft und der Brennglaseffekt durch herumliegende Scherben. Selbst ein heißer Motor, Katalysator oder der Auspuff eines auf einem Feld oder der Wiese abgestellten Fahrzeugs kann einen Waldbrand auslösen, so Ahlich. (red)