Von Manfred Schubert

Oldtimerfestival meldet Besucherrekord

Event Mehr als 7000 Besucher bestaunen am Wochenende in Dreihausen rund 850 alte Schmuckstücke

Ebsdorfergrund-Dreihausen Neue Besucher- und Teilnehmerrekorde haben die Veranstalter des siebten Dreihäuser Old- und Youngtimerfestivals verzeichnet: An den drei Tagen kamen mehr als 7000 Besucher. Allein am Sonntag bewundert 4000 Besucher 850 alte Fahrzeuge.

