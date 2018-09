Von Mark Adel

Parlament entscheidet über Klage

Windkraft Breidenbach will gegen Teilregionalplan Windenergie vorgehen

Breidenbach Schon seit eineinhalb Jahren ist klar, dass die Gemeinde gegen den Teilregionplan Energie vorgehen will. Am Montag steht nun die Entscheidung über eine Klage an.

Copyright © mittelhessen.de 2018