Party machen – auch  ohne Taucherbrille

„Es war ein unfassbarer Abend“, erinnert sich Sänger Stephan „Bechti“ Becht an den ersten Auftritt seiner Party-Coverband bei dem Sommer-Festival. Drei Stunden lang lieferten Mission:2Party eine packende Show ab. Bei Schlagern, Deutschpop, Funk, Klassikern aus den 80er Jahren, kernigem Hardrock und aktuellen Hits sangen die Fans lautstark mit.

Und als dann der große Regen einsetzte, machten die Musiker munter Backstage weiter – unterm Dach der Buswartehalle. „Eine geniale Band, einfach große Klasse“, schwärmt Norbert Becker vom Hotel „Zum Treppche“. Deshalb verpflichtete der Organisator von „Donnerstags in Gladenbach“ die Mannen um den Oberschelder Dirk Keßler sofort auch für die neunte Auflage seiner Konzertreihe.

Morgen wollen Mission:2Party erneut die Bühne auf dem Marktplatz rocken. „Nachdem wir letztes Jahr bei strömendem Regen kurzerhand das Konzert unplugged und einer Super-Stimmung mit Euch zu Ende gebracht haben, hoffen wir diesmal, Taucherbrille und Schwimmflossen im Auto lassen zu können. Aber, man weiß ja nie, was einen erwartet – wir sind jedenfalls bereit und freuen uns auf Euch“, schreibt die Band auf ihrer Facebook-Seite.

Es gibt auch was fürs Auge

Jörg Zimmermann (Gesang, Gitarre), Stephan Becht (Gesang, Percussion), Dirk Keßler (Gesang, Keyboards), Jacky Keller (Bass), Tom Pulverich (Schlagzeug, Percussion) und Andreas Becker (Gitarre) bringen wieder eine volle Ladung Partyhits mit. Der Songmix reicht von Andreas Gabalier und den Dorfrockern über Prince und Queen bis hin zu Bon Jovi und AC/DC.

„Wir spielen einfach alles. Schlager, Rock'n'Roll, Wiesenhits, Heavy Metal, Ballermann, Top 40 – und das alles an einem Abend“, verspricht die Band. Neben dem professionellen Sound wird auch ans Entertainment gedacht. So schlüpfen die Musiker das eine oder andere Mal auch „optisch“ in die Rollen der Musikstars.

Das Konzert von Mission:2Party findet am Donnerstag, 19. Juli, von 18 bis 22 Uhr auf dem Gladenbacher Marktplatz statt. Der Eintritt ist frei. Für Getränke benötigen die Besucher einen Festivalbecher (0,3 Liter), der einmalig 3,50 Euro kostet und bei allen fünf Konzerten des diesjährigen Sommerevents gültig ist. Kinder erhalten an der Kasse einen Gratisbecher. Die Bewirtung mit Speisen und Getränken übernehmen die Helfer des Gladenbacher Sportclubs. (mi)