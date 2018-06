VON SOPHIE CYRIAX

Pflanzenmarkt verzeichnet Besucherrekord

Am Sonntag auf der Biedenkopfer "Bleiche"

Biedenkopf. Hochzufrieden ist Inge Behrens bereits am frühen Sonntagvormittag mit Blick auf die Besuchermassen und das geschäftige Treiben an den Ständen beim Biedenkopfer Pflanzen- und Gartenmarkt. "Besser geht's nicht", meint die Organisatorin des bunten Treibens mit mehr als 110 Ausstellern auf der "Oberen Bleiche" und kündigt an, dass es auch im kommenden Jahr am ersten Mai-Sonntag wieder einen Pflanzenmarkt in der Kernstadt geben wird.

