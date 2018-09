Von Louisa Sophie Weiß, Joelle Valencia Dick, Emily Scherger, Milena Wege, Nele SophieHartmann und Elisa Reis

Piraten erobern Mornshausen

SPIELWOCHE Gladenbacher Ferienpass-Reporter erleben spannende Unternehmungen

GLADENBACH-MORNSHAUSEN Spannende Piratenabenteuer erleben derzeit 53 Kinder an der Rauschenberghütte in Mornshausen. Die Spielwoche endet am Freitag. Die Ferienpass-Reporter des HA waren ebenfalls dabei und befragten Kinder und Betreuer.

Copyright © mittelhessen.de 2016