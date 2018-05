Pizzabäcker verteilt Prügel

Wie die Polizei berichtete, hatte sich am Freitag, 27. April, gegen 17 Uhr in einer Gaststätte in Stadtallendorf ein Gast über die Qualität der servierten Pizza beschwert.

„Der Koch fühlte sich offenbar in seiner Ehre gekränkt, bedrohte den Kunden und schlug mehrmals mit der Faust zu“, heißt es im Polizeibericht.

Opfer kommt in eine Klinik

Das 29 Jahre alte Opfer wurde zur Behandlung von einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Den Küchenchef erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

Zeugen, die den Vorgang in der Gaststätte beobachtet haben, können sich bei der Polizeistation Stadtallendorf unter (0 64 28) 9 30 50 melden. (red)