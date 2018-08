Pkw-Fahrer zwingt Zug zur Schnellbremsung

Der Vorfall ereignete sich an einem Bahnübergang in Münchhausen an der Strecke zwischen Warburg und Sarnau. Der Fahrer fuhr mit seinem Pkw gegen 16.30 Uhr über den nur mit Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang, obwohl ein Nahverkehrszug der Kurhessenbahn herannahte. „Der Lokführer legte sofort eine Schnellbremsung ein und konnte so einen Zusammenprall mit Fahrzeug verhindern“, schreibt die Bundespolizei.

Der unbekannte Fahrer des Pkw mit Marburger Kennzeichen fuhr anschließend davon. Es liegen bereits weitere Details zum Autokennzeichen vor. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts eines „Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“.

Wer Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich unter (05 61) 81 61 60, (08 00) 6 88 80 00 oder über www.bundespolizei.de zu melden. (red)