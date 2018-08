Plakat: Wurst ist mit Klingen gespickt

HUNDE Spaziergängerin findet in Buchenau gefährliche Köder

Eine Spaziergängerin hat am Wochenende mit Rasierklingen versehene Fleischwurststückchen in Buchenau gefunden. (Symbolfoto: Keller)

Dautphetal-Buchenau Fleischwurststückchen gespickt mit Rasierklingen sind laut einer Spaziergängerin in der Straße „Am Uhlenhorst“ in Buchenau aufgetaucht. Die Polizei weiß am Mittwoch von dem Vorfall noch nichts, bittet aber um Hinweise.