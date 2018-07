Plastik vermeiden – Nahverkehr fördern

Die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können – diese Definition der Vereinten Nationen der Nachhaltigkeit sei auch „die Grundlage des eigenen Konzepts für den Landkreis“, sagte Landrätin Kirsten Fründt (SPD).

Hierauf wolle man gemeinsam aufbauen und konkrete Antworten für den Landkreis finden. Auf die Landkreisverwaltung übertragen heiße das zum Beispiel den Einkauf von Büromaterial an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten und recyceltes Druckpapier zu verwenden.

Der bisherige Konzeptentwurf gliedert sich in fünf Bereiche: „Glück, Gesundheit und Zusammenhalt fördern“, „Regionale Wirtschaft für die Zukunft stärken“, „Natürliche Lebensgrundlagen erhalten“, „Agile und verlässliche Kreisverwaltung“ sowie „Politik gemeinsam gestalten“, erläuterte Heike Wagner, Leiterin des Fachbereichs Ländlicher Raum und Verbraucherschutz.

Auf Grundlage dieser Aspekte diskutierten die Teilnehmer anschließend in mehreren Arbeitsgruppen die Inhalte mit Vertretern der Kreisverwaltung und brachten hierbei selbst Themen, Herausforderungen und Lösungswege ein.

Im Bereich Klimaschutz und Energie sprachen sich die Teilnehmer beispielsweise dafür aus, Plastikverpackungen zu vermeiden, Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Dachflächen zu errichten oder günstigere Jahreskarten für den öffentlichen Personennahverkehr einzuführen. Durch die Förderung regionaler Direktvermarkter von Produkten aus dem Landkreis, so ein Teilnehmer, solle die Wertschöpfung in der Region stattfinden. Das beinhalte, dass die Herstellung, über den Vertrieb bis zum Verkauf des Produkts in der Region erreicht werden solle.

Gewinnorientiertes und nachhaltiges Wirtschaften müssen keine Widersprüche sein. Der Landkreis unterstützt in diesem Zusammenhang bereits die Regio-App, mit der sich Verbraucher über Direktvermarkter aus der Region informieren können. Bisher nehmen 30 Unternehmen daran teil.

Zweites Treffen ist am 6. September

Die Workshop-Teilnehmenden ergänzten darüber hinaus das gemeinwohlorientierte Wirtschaften als weiteres wichtiges Thema. Anhand von Kriterien wie Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung können Unternehmen eine sogenannte Gemeinwohl-Bilanz erstellen. Auch Zertifizierungen oder Nachhaltigkeitsberichte können Unternehmen, Banken, Vereine und andere Institutionen nutzen, um ihre Gemeinwohlorientierung zu dokumentieren.

Im Nachgang der Veranstaltung werden nun die Ergebnisse der Diskussionen ausgewertet und in den bestehenden Entwurf des Nachhaltigkeitskonzepts eingearbeitet. Das vollständige Konzept soll dann im zweiten Dialogforum Nachhaltigkeit am 6. September mitdiskutiert werden.

Weitere Informationen gibt es auf www.mein-marburg-biedenkopf.de. (red)