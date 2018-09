Von Hartmut Bünger

Polizei ertappt 18 Handy-Fahrer

Sicherheit Kontrollen in Biedenkopf und Breidenbach / Polizei warnt vor Ablenkung

Marburg-Biedenkopf Der große Vauxhall Frontera fährt auf den Parkplatz neben dem „Haus der Kirche“ in der Schulstraße in Biedenkopf. Der Fahrer springt aus dem Auto. „Ich weiß, ich war nicht angeschnallt, was kostet’s?“, sagt er und greift zu seinem Portemonnaie

