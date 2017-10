Polizei fahndet nach Räuber

Bei einem Raubüberfall am Montag, 18. September, erbeuteten drei Unbekannte in der Bergstraße im Dautphetaler Ortsteil Holzhausen neben Bargeld und einem Rucksack unter anderem eine EC-Karte. Das Trio hatte sich als Kriminalbeamte ausgegeben und das 35 Jahre alte Opfer bedroht und geschlagen.

Zwei Tage später, am Mittwoch, 20. September, um 16.29 Uhr, setzte ein bislang nicht identifizierter Mann am Geldautomaten einer Sparkassen Filiale in Gladenbach die gestohlene EC-Karte ein. Geld erbeutete er keines, da der Automat die Karte einzog.

Anzeige

Bislang gelang es noch nicht, den Mann zu identifizieren, sodass das Amtsgericht Marburg der von der Staatsanwaltschaft beantragten Öffentlichkeitsfahndung zustimmte. Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes führen könnten, bitte an die Kriminalpolizei Marburg unter der Nummer: (06421) 406-0. (red)