Polizei kann Freitod nicht verhindern

Am Nachmittag lösten die Beamten auf, was der Grund für den Einsatz war. Nach der Ankündigung eines Suizides waren Polizei und Rettungskräfte seit 11.35 Uhr in Haddamshausen vor Ort. Nach entsprechender Vorbereitung und Ausschluss einer Gefährdung unbeteiligter Dritter betrat die Polizei gegen 14.15 Uhr das Haus.

Dort fanden die Beamten den 78-jährigen Bewohner tot vor. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, die gegen den selbst gewählten Tod sprechen. (red)