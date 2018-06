Polizei nimmt Intensivtäter fest

MARBURG Am Montag (25. Juni) hat die Kriminalpolizei Marburg einen polizeibekannten Mehrfach- und Intensivtäter in Marburg festgenommen, der laut Zeugenaussagen am 16. Juni gegen 3 Uhr am Mensasteg ein 16-jähriges Mädchen zu sexuellen Handlungen genötigt haben soll.