Polizei stoppt Autofahrer

Die Fahnder stoppten den Autofahrer am Parkplatz Amelose um kurz nach 16 Uhr, weil er offensichtlich wesentlich schneller als erlaubt unterwegs war. „Dieser Fahrer hielt gezwungener Maßen an, die folgenden Autofahrer stoppten freiwillig in der Kontrollstelle“, so Polizeisprecher Martin Ahlich. Und sie gaben den Polizisten Hinweise auf weitere Verkehrsdelikte des 36-Jährigen. Der Renault Kombi mit dem Siegener Kennzeichen überholte nach bisherigen Erkenntnissen auf der B 453 zwischen dem Abzweig Holzhausen, der Breiten Erle und Herzhausen mindestens zwei Mal gleich mehrere Fahrzeuge.

Überholt und dabei andere gefährdet

Jeweils nur die Reaktionen anderer Autofahrer ermöglichten dem Renault ein Wiedereinscheren und verhinderten einen Unfall. Auch das Tempolimit von 80 Stundenkilometern, eine durchgezogene Mittellinie und Sperrflächen hielten den 36-Jährigen offenbar nicht ab.

Die Beamten fragen: Wer war am Dienstag, kurz nach 16 Uhr auf der B 453 zwischen Holzhausen und Herzhausen unterwegs und hat diese Fahrmanöver des Renaultfahrers beobachtet? Wer musste durch dieses Fahrverhalten selbst reagieren, um einen Unfall zu verhindern? Insbesondere sucht die Polizei nach einem jungen Mann mit einem schwarzen VW Golf Plus, der kurz zuvor in der Kontrollstelle am Amelose-Parkplatz war.

Hinweise an (0 64 61) 9 29 50. (red)