Polizei stoppt mutmaßliche Diebe

Gegen 17 Uhr fiel am Samstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in einem Einkaufszentrum in der Marburger Straße im Stadtteil Cappel ein Kunde auf. Der verließ den Markt mit einem prall gefüllten Einkaufswagen, ohne die Ware bezahlt zu haben.

Von dem Mitarbeiter verfolgt, musste der Verdächtige den Einkaufswagen auf dem Parkplatz des Ladens zurücklassen, teilte Polizeisprecher Jürgen Schlick am Montag mit. Er stieg in einen mit mehreren Personen besetzten blauen VW-Sharan mit LDK-Kennzeichen und suchte das Weite. Die Polizei stoppte den Pkw wenig später im Rahmen der Fahndung nahe dem Marburger Stadtteil Gisselberg.

Anzeige

Herkunft der Ware steht noch nicht fest

Die Beamten nahmen drei Männer und zwei Frauen im Alter von 16 bis 41 Jahren vorläufig fest. Im Wagen fanden die Beamten dann unter anderem Kaffee und Süßigkeiten im Wert von etwa 1000 Euro. Die Ware wurde sichergestellt. Die Waren konnten bisher noch keinem Besitzer zugeordnet werden, so die Polizei. . Nun bitte man um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Herkunft der Ware machen? Welcher Lebensmittelmarkt hat in seinem Sortiment einen entsprechenden Fehlbestand? Wo ist der beschriebene blaue VW-Sharan mit LDK-Kennung noch aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter (0 64 21) 40 60 entgegen. (red)