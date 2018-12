Polizei sucht grasgrünen Wagen

Bislang ließ sich der Hergang des Unfalls auf der Kreisstraße 111 zwischen Römershausen und Runzhausen nicht klären, teilte am Dienstnachmittag Polizeipressesprecher Martin Ahlich mit. Aufgrund der erlittenen schweren Verletzung eines Mitfahrers und wegen aufgetretener Widersprüche ordnete die Staatsanwaltschaft nun die Hinzuziehung eines Kraftfahrzeugsachverständigen an.

Gleichzeitig sucht die Polizei weiter nach wichtigen Zeugen. Der Unfall zwischen den beiden silbernen Autos war am Donnerstag, 29. November, um etwa 16.30 Uhr. Die beiden 77-jährigen Fahrerinnen, beide aus Bad Endbach, konnten nach ambulanter Behandlung der eher leichteren Verletzungen das Krankenhaus wieder verlassen. Ein 79-jähriger Beifahrer, der Ehemann der einen Fahrerin, blieb schwer verletzt in der Klinik.

An den beiden Fahrzeugen entstanden jeweils Totalschäden.

Durch Aussagen liegen der Polizei mittlerweile Hinweise auf ein möglicherweise beteiligtes drittes Fahrzeug vor. Dieser farblich auffällige grasgrüne Kleinwagen fuhr offenbar über die Kreisstraße nach Runzhausen/Rachelshausen. Das Auto sei mit einer Person besetzt gewesen und soll das Ausweichmanöver verursacht haben, in dessen Folge es letztlich zum Zusammenstoß der beiden silbernen Autos kam.

Die Polizei fragt: Welche Autofahrer waren zur Unfallzeit an dem Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Römershausen und Runzhausen unterwegs? Wer kann sich an die in Richtung Runzhausen fahrenden entgegenkommenden Autos erinnern und war da ein solcher doch auffälliger grasgrüner Kleinwagen dabei? Hat der gesuchte Kleinwagen eventuell aufgeschlossen auf den kurz vor den Unfall nach Runzhausen fahrenden Bus? Hinweise nimmt die Polizei Biedenkopf unter (0 64 61) 9 29 50 entgegen. (red)