Polizeioldtimer auf dem Hessentag

FAHRZEUGE Übertragung im hr-Fernsehen

Marburg/Korbach In zahlreichen TV-Produktionen haben die Schmuckstücke des Polizeioldtimer-Museums bereits mitgewirkt. Am Montag, 28. Mai, sind sie auf dem Hessentag in Korbach.

Copyright © mittelhessen.de 2018