Posaunenklang in der Perftalhalle

KONZERT Fest des CVJM-Kreisverbands Biedenkopf steigt am Sonntag in Breidenbach

Breidenbach Unter dem Motto „Zwischentöne“ steht das diesjährige Kreisposaunenfest des CVJM-Kreisverbands Biedenkopf am Sonntag, 11. November, um 14 Uhr in der Perftalhalle in Breidenbach.

