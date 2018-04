Prozess: Steffenberger wegen versuchten Mordes angeklagt

Dem Mann wird zur Last gelegt, dass er am 4. August vergangenen Jahres einen 26-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Das Opfer musste notoperiert werden. Ohne Behandlung wären die Verletzungen wohl tödlich gewesen.

Der mutmaßliche Täter flüchtete und wurde von der Polizei in einem Krankenhaus in Soest gefasst. Zum Tatzeitpunkt soll der Angeklagte schuldunfähig gewesen sein. Nach seiner Festnahme wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Der erste Verhandlungstag startete mit deutlicher Verspätung: Zunächst waren keine Schöffen vor Ort. Gehört werden heute vier Zeugen.

Ausführlicher Bericht folgt.