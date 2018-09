Von Hartmut Bünger

Radeln für die Grundschulen

Rotary Tour startet am Samstag um 10 Uhr auf der „Bleiche“ in Biedenkopf

Biedenkopf Am Samstag um 10 Uhr startet auf der „Bleiche“ in Biedenkopf offiziell die Rotary Hinterland-Tour. Zeitgleich können Radfahrer an einer der sechs anderen Stationen am Rande des 35 Kilometer langen Rundkurses starten.

