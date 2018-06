Von Stefan Schalles

Regentin bevorzugt ruhige Töne

Porträt Kirschenkönigin Ann-Marie Runzheimer spricht über erste Stunden nach der Wahl

Gladenbach Ein bisschen unwirklich fühlt es sich immer noch an: Auch am Tag nach ihrer Wahl zur Kirschenkönigin hat Ann-Marie Runzheimer noch nicht so ganz realisiert, was da am Freitagabend passiert ist. Der Hinterländer Anzeiger hat die Mornhäuserin zum Gespräch getroffen.

