Von Jennifer Stein

Rekord beim Kanuwochenende

FERIENSPIELE Aktion der DLRG in, an und auf der Lahn feiert seinen 30. Geburtstag

Dautphetal-Buchenau 75 Kinder nahmen am 30. Kanuwochenende der DLRG Buchenau teil und erlebten zwei Tage lang viele Abenteuer in, auf und an der Lahn. Angemeldet hatten sich zu dem Zeltlager 98 Kinder.

