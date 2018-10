Ried siegt in Cölbe, Dawedeit in Wohratal

Sie beginnen am 1. April 2019 ihre erste Amtszeit als Bürgermeister: Heiko Dawedeit (links) in Wohratal und Jens Ried in Cölbe. (Fotos: Peter Lauritis, privat)

Marburg-Biedenkopf In fünf Kommunen im Landkreis Marburg-Biedenkopf standen am Sonntag auch Bürgermeisterwahlen an. Neue Rathauschefs gibt es im April 2019 in Cölbe und Wohratal.