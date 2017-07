Rock’n’Roll auf Rädern

Von Michael Tietz

KULT Amerikanische Autos und drei Bands beim Sommerfest am 5. August in Erdhausen

Gladenbach-Erdhausen Große Motoren, große Leidenschaft - dafür steht das „US Car Summer Meeting“ in Erdhausen. Patrick Becker bietet Liebhabern von amerikanischen Autos sowie Musikfreunden wieder eine große Plattform. Das Sommerfest steigt am Samstag, 5. August.

Glänzender Chrom, blubbernde Hubraumriesen, qualmende Reifen, dazu Leckeres vom Grill sowie Western- und Rockmusik - „wir fahren wieder einiges auf und es wird noch größer als in den Vorjahren“, kündigt Patrick Becker an. Zum sechsten Mal organisiert das Team vom „Magic Motors Speed Shop“ das Sommerfest.

Auf dem Werkstattgelände in der Herborner Straße 21 (direkt neben der B 255) können die Besucher am 5. August ab 13 Uhr das faszinierende Flair aus Eleganz, Glamour und durchzugsstarken Motoren erleben und genießen. In den Vorjahren zog das Spektakel jeweils mehr als 1000 Freunde kultiger US-amerikanischer Autos an.

Still Counting freut sich auf das Heimspiel und verspricht einige „Specials“

Beim „Summer Meeting“ geht es aber nicht nur darum, sein Gefährt zur Schau zu stellen. Die Besucher können mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen, fachsimpeln oder einfach nur staunen. Oldies aus den 50er Jahren rollen an, ebenso Muscle-Cars, Pick-ups und Hot Rods. Auch ein ausrangierter amerikanischer Polizeiwagen wird in Erdhausen erwartet. Dazu öffnet Patrick Becker seinen eigenen Showroom und stellt ebenfalls mit viel Liebe restaurierte US-Schlitten vor.

Auch für Neueinsteiger lohnt sich ein Besuch. Ein Moderator wird dem Publikum Wissenswertes über Technik, Ausstattung und Geschichte der ausgestellten Autos nahe bringen.

Spektakuläres bietet der Gastgeber bei seiner Drift-Show. Dazu setzt sich Patrick Becker in seinen Opel C-Kadett, dreht mit angezogener Handbremse und heißen Reifen Runden und verteilt ordentlich Gummi auf dem Asphalt. Amerikanischer Lebensstil erwartet die Besucher außerdem an den Essensständen.

Zwei Foodtrucks – Smoke Stuff aus Siegen und The Flying Butchmen aus Mönchengladbach – machen beim Sommerfest Station. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Pulled Pork Burger, Hot Dogs, Beef Burger und Beefwich, das Beste aus Steak, Burger und Sandwich. „Es wird köstlich werden“, verspricht Patrick Becker.

Außerdem gehören Crêpes zum Angebot. Die Getränke werden in eigens für die Veranstaltung hergestellten Bechern ausgeschenkt. Sie sind mit amerikanischen Kultautos verziert, die das Team von „Magic Motors“ gebaut hat.

Auch an die Jüngsten ist gedacht: Für Kinder steht das Spielmobil bereit. Und wer auf kernige, handgemachte Musik steht, kommt beim Sommerfest ebenfalls auf seine Kosten. Drei Bands geben sich auf der großen Bühne die Klinke in die Hand.

Den Auftakt gestalten ab 13 Uhr die sieben Musiker von Western Unlimited. Die Countryband will ihrem Publikum das Gefühl von Lebensfreude, unendlicher Weite, unbändigem Spaß und Freiheit nahe bringen. Michael Geisel (Keyboard, Gesang), Stephan Schüssler (Gitarre, Gesang), Horst Meier (Gitarre, Gesang), Andrä Dieckmann (Bass, Gesang), Nicole Gutjahr (Gesang), Sascha Wege (Schlagzeug, Gesang) und Stefan Häußer (Gitarre, Gesang) haben Songs von Alan Jackson, Johnny Cash, den Eagles und vielen anderen Künstlern im Gepäck.

Gegen 20 Uhr übernimmt „Die echteste Band der Welt“. So nennen sich die Musiker von Slin’s Straßenköter selbst. Das Trio aus Bonn – Sänger Slin, Drummer Randy und Bassist Anger – setzt auf einen Mix verschiedener Rock-Stile. Rock’n’Roll sowie Classic, Blues, Hard, Garagen und ein wenig Psychedelic Rock verschmelzen in ihren Songs. Diese erzählen „von den Dingen neben dem Asphalt“, so die Band.

Elvis-Metal ist ab 22 Uhr angesagt. „Wir freuen uns mega auf unserer Show bei unserem Freund Patrick. Das wird spannend für uns, mal wieder zu Hause zu spielen“, sagt Manuel Herwig, Frontmann von Still Counting.

Die Volbeat-Tribute-Band hat in diesem Jahr bereits umjubelte Konzerte beim „Panic Fest“ in Saint-Félix im Osten Frankreichs oder beim „Muziekfestival Hrieps“ in Grijpskerke hingelegt. „Ein unvergesslicher Roadtrip“, erinnert sich Manuel Herwig gerne an den Abstecher an die niederländische Küste zurück. Mit dabei: ein voller Bus mit Fans aus der Heimat.

Für ihr Heimspiel in Erdhausen versprechen Manuel Herwig (Gesang, Gitarre), Christoph Kühn (Gitarre), Tobias Herwig (Gitarre), Niky Döhler (Schlagzeug) und Jonathan Jochem (Bass) einige „Specials“. Dazu gehören Duette sowie auch die passenden Pyro- und Lichtshow. „Da lassen wir uns nicht lumpen“, betont Manuel Herwig.

Still Counting steht für ungebremste Spielfreude sowie knallenden Sound mit treibenden Drums, sägenden Gitarren und eingängigen Melodien. Die fünf Volbeat-Freunde werden in Erdhausen auch ein wenig Werbung in eigener Sache machen. Denn am 14. Oktober erlebt die von der Band organisierte Rockshow „Monsters of Tribute“ in Fronhausen/Lahn eine Neuauflage.

Der Eintritt zum sechsten „US Car Summer Meeting“ am 5. August in Erdhausen ist frei. Parkplätze stehen auf der Wiese gegenüber dem Festgelände zur Verfügung.