Rosenmontagszug: Marburger Innenstadt ist dicht

Ab 13.33 Uhr schlängelt sich der Umzug von der Universitätsstraße über den Rudolphsplatz in die Biegenstraße und von dort über Deutschhausstraße, Bunsenstraße, Robert-Koch-Straße, Bahnhofstraße, Elisabethstraße und Pilgrimstein bis zum Oberstadtparkhaus, wo der Zug aufgelöst wird.

Für die Aufstellung des Umzuges wird die Universitätsstraße bereits ab 12 Uhr im Abschnitt zwischen Wilhelmsplatz und Haspelstraße gesperrt.

Bis zur Vollsperrung der gesamten Marburger Innenstadt verläuft eine Umleitung über die Frankfurter Straße.

Ab 13 Uhr wird dann auch die Bahnhofstraße in Richtung der Innenstadt gesperrt.

Absolutes Halteverbot

Der Verkehr aus Richtung Ernst-Giller-Straße wird über den Krummbogen umgeleitet. Vor den einzelnen Sperrstellen erfolgen entsprechende Hinweise für Autofahrer. Entlang der Zugstrecke besteht für die Parkplätze zudem ab 12 Uhr absolutes Halteverbot.

Das Parkhaus am Pilgrimstein bleibt in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr geschlossen. Am Rosenmontag ist zudem der Oberstadtaufzug einschließlich der Tore zur Treppe für die Fußgänger ab 10 Uhr geschlossen. (crö)