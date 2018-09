Von Hartmut Bünger

Roth Hydraulics feiert 75-jähriges Bestehen

Jubiläum Gegründet 1943 in Eckelshausen als "Bolenz & Schäfer"

Biedenkopf-Eckelshausen Die Firma Roth Hydraulics hat am Samstag in Eckelshausen ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 300 aktive und ehemalige Mitarbeiter nahmen an der Jubiläumsfeier und am bunten Nachmittagsprogramm teil.

Copyright © mittelhessen.de 2018