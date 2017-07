Ruhephase gehört zum Bauplan

Perfbrücke Zwei Wochen austrocknen

Breidenbach-Wolzhausen Wenn sich in den kommenden Tagen an der neuen Perfbrücke nichts tut, dann ist das so gewollt. Der Beton muss austrocknen, teilte Achim Born vom Bauamt der Gemeinde mit.

Die Sanierungsarbeiten an der Brücke in Wolzhausen gehen gut voran, so Born. Zuerst wurde der alte Straßenbelag entfernt und das Gewölbe von oben her freigelegt. Mit dem Aufbau der neuen Konstruktion wurde begonnen. Die Randsteine aus Sandstein sitzen bereits wieder an gewohnter Stelle. Sowohl eine Füllung aus Magerbeton in den Zwischenräumen, als auch die neue Betonplatte wurden gegossen. In den nächsten zwei Wochen wird an der Brücke nicht gearbeitet, denn bevor eine bituminöse Abdichtung als nächsten Arbeitsschritt auf die Platte aufgetragen werden kann, muss diese erst einmal austrocknen und aushärten, erklärte der Experte. Bevor Verkehrsteilnehmer die Brücke wieder nutzen können, werden noch die Gehwegkappen gegossen und die abschließenden Asphaltschichten aufgetragen. (red)