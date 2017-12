Von Susan Abbe

Rund ums Schloss ist’s gemütlich

Weihnachtsmarkt 35 Aussteller präsentieren auch heute schöne Dinge in Biedenkopf

Biedenkopf Ausgewähltes Kunsthandwerk in stimmungsvoller Atmosphäre, das gibt es an diesem Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt am Biedenkopfer Schloss. Gegen Mittag war es am Samstag noch ruhig. Aber am späten Nachmittag wurde es voll – und gemütlich.

