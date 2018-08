Von Hartmut Bünger

SPD will Felkl als Bürgermeister behalten

Wahl Mitglieder wählen den 40-Jährigen einstimmig zu ihrem Kandidaten für die Wahl im Oktober

Breidenbach Christoph Felkl tritt bei der Bürgermeisterwahl in Breidenbach erneut als Kandidat der SPD an. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstagabend erhielt er alle Stimmen der 18 anwesenden SPD-Mitglieder.

