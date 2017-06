Von Sascha Valentin

Sänger wetzen die Messer

MGV Das Frühstück ist gesichert

Gladenbach-Weidenhausen Die Herren des Männergesangvereins Gladenbach sind schon im Kirschenmarktfieber: Am Wochenende haben sie in der Metzgerei Schorge in Weidenhausen die Würste für ihr traditionelles Frühstück am Kirschenmarktsamstag zubereitet.

Copyright © mittelhessen.de 2017