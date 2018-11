Von Michael Tietz

Sanieren, abreißen, verkaufen, bauen

STUDIE Zahlen zur Zukunft der Bad Endbacher Sporthallen liegen vor / Parlament muss entscheiden

Bad Endbach Wird sich die Gemeinde Bad Endbach mit 2,2 Millionen Euro am Neubau einer Sporthalle in Hartenrod beteiligen und sich im Gegenzug von eigenen Hallen trennen? Antworten auf diese Fragen will das Parlament in den nächsten Wochen finden.

