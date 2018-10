Sanierung erfolgt nun erst im neuen Jahr

DENKMAL Vermooste Waschbetonplatten werden in Niedereisenhausen durch Pflaster ersetzt

Steffenberg-Niedereisenhausen Und noch einmal werden die Sanierungsarbeiten am Kriegerdenkmal in Niedereisenhausen verschoben. Sie sollen nun erst im Januar beginnen, so Ortsvorsteherin Anette Luy.

