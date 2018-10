Schäfer jagt Löber das Direktmandat ab

Bereits um kurz nach 21 Uhr feiert sich die CDU als Sieger im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Offiziell laufen die Ergebnisse zwar noch ein, doch über Parteifreunde liegen die Zahlen aus den einzelnen Kommunen schon vor – und damit steht fest: Thomas Schäfer und Dirk Bamberger heißen die Gewinner der beiden Direktmandate in den Wahlkreisen 12 und 13.

Um kurz nach 22 Uhr twittert Thomas Schäfer dann ein Foto mit einigen seiner Unterstützer: „Es ist phänomenal, ich freue mich riesig!“, schreibt er. „Ein grandioser Wahlkampf, auch dank Euch, hat sich ausgezahlt.“ Zum zweiten Mal war Schäfer im Wahlkreis 12 angetreten, dieses Mal erfolgreich. Das vorläufige Endergebnis: 35,1 Prozent. Das heißt: 19 945 Menschen haben ihre Kreuzchen beim hessischen Finanzminister gemacht. Seine Hauptkonkurrentin von den Sozialdemokraten, Angelika Löber, kommt nur auf 27,5 Prozent.

Bei der Landtagswahl 2013 hatte sie den Wahlkreis noch hauchdünn gewonnen. Den deutlichen Vorsprung vor Angelika Löber habe er sich auch mit seiner Präsenz in den vergangenen Wochen verdient, resümiert Schäfer. Er habe den Menschen wohl vermitteln können, dass er nicht nur da ist, sondern ihnen auch zuhört und dann etwas für sie erreichen kann.

Thomas Schäfer jubelt um 21 Uhr, Karl-Hermann Bolldorf freut sich schon um 18 Uhr

Zudem hab er eine unheimlich starke Wahlkampfmannschaft gehabt. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, freut sich der 52-Jährige über die große Unterstützung, nicht nur aus den Reihen seiner Parteifreunde. Auch das habe sich letztendlich ausgezahlt, sagt er, zumal die CDU bei den Zweitstimmen nicht überall vorn lag. Für ihn sei das Direktmandat nun Ansporn, sich noch ein bisschen mehr zu engagieren, sagt Schäfer.

Während der Christdemokrat bis 21 Uhr warten muss, bis er sich seines Mandats für den Landtag sicher sein kann, ist die Freude bei der AfD Marburg-Biedenkopf schon um 18 Uhr groß. Bereits mit der ersten Wahlprognose von ARD und ZDF zum Ausgang der hessischen Landtagswahl ist klar: Die AfD wird mit mindestens 14 Sitzen im hessischen Landtag vertreten sein. Das aber bedeutet für Biedenkopfs ehemaligen Bürgermeister, dass ihm mit dem siebten Platz auf der Landesliste ein Platz im Landesparlament nahezu sicher ist . Nach dieser Prognose sagt Bolldorf dem HA, er wolle dazu beitragen, dass die AfD als demokratische Kraft im Landtag anerkannt werde und in ein paar Jahren mit dazu beitragen könne, dass das bürgerliche Lager gefestigt wird. Eric Markert, AfD-Direktkandidat im Wahlkreis 13, solle ihn als persönlicher Referent nach Wiesbaden begleiten, kündigt Bolldorf an.

Jubel brandet um 18 Uhr auch im Marburger KFZ auf, wo die Grünen Marburg-Biedenkopf das Ergebnis erwarten. Mit ihnen jubelt Sandra Laaz. Ihr eigenes Ergebnis sei ihr ziemlich egal, sagt die Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis 12. Dass sie das Direktmandat nicht holen würde, sei von vorn herein klar gewesen. „Aber wir haben das beste Ergebnis geholt, das wir je in Hessen hatten“, freut sich Laaz über die rund 20 Prozent, die die Grünen landesweit eingefahren haben.

Noch besser sieht es für die Grünen in Marburg aus. Während die CDU hier am Ende bei 20,6 Prozent landet und die SPD bei 19,5 Prozent, geben 26,5 Prozent der Marburger Wähler den Grünen ihre Zweitstimme. Ähnlich sieht es bei den Erststimmen aus: Angela Dorn-Rancke (22,8) liegt nur knapp hinter Özgüven und Bamberger (beide 24,6). Das dürfte auch zum Erfolg von Dirk Bamberger im Wahlkreis 13 beigetragen haben. Der Christdemokrat liegt aufgrund des deutlichen Vorsprungs in einigen Ostkreiskommunen nach der Auszählung mit 28,7 Prozent vor der Sozialdemokratin Handan Özgüven (25,3).

Unsicher ist bei Redaktionsschluss, ob Angelika Löber nach dem Verlust des Direktmandats noch über die Landesliste in den Landtag kommt.