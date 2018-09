Von Christian Röder

Schmutz-Schleuse am Einsatzort

Serie Dautphetaler Feuerwehr nutzt künftig nach Löscharbeiten Container als Umkleide

Dauptheal Seit zwei Jahren wird in Dautphetal intensiv über die Schwarz-Weiß-Trennung in Feuerwehrgerätehäusern diskutiert. Die ersten Maßnahmen sind bereits umgesetzt. Jetzt garantiert ein Container die Schwarz-Weiß-Trennung direkt am Einsatzort.

