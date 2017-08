Schokolade noch nicht gefunden

Nach der öffentlichen Fahndung ist der beim Kieswerk in Niederweimar gestohlene leere Sattelauflieger aufgetaucht. Er stand abgehängt in Kirchhain beim Herkules Getränkemarkt in der Fuldaer Straße.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Kriminalpolizei jetzt definitiv von dem bereits vermuteten Tatzusammenhang der beiden Diebstähle vom Wochenende aus. Demnach ist es höchst wahrscheinlich, so Polizeisprecher Martin Ahlich, dass der oder die Täter mit dem am Kieswerk in Niederweimar gestohlenen Gespann zunächst in Kirchhain stoppten, dort den Auflieger abstellten und dann weiterfuhren zum Diebstahl des mit 20 Tonnen Schokolade beladenen Aufliegers nach Neustadt. Die weiße Zugmaschine dürfte danach mit dem auffällig lackierten und beschrifteten Auflieger mit der Schokolade weggefahren sein. Die Tatzeit der Diebstähle beschränkt sich auf die Zeit zwischen 19 Uhr am Samstag, 12. August, und 13.30 Uhr am Sonntag, 13. August.

Anzeige

Die Kripo Marburg sucht weiterhin nach wichtigen Zeugen und fragt: Wo fährt oder steht unabhängig von den montierten Kennzeichen eine solche Fahrzeugkombination aus einem weißen DAF-Truck und dem auffälligen Kühlanhänger? Beim Diebstahl befand sich das Kennzeichen „HEF-AA687“ am Auflieger, an der Zugmaschine war das Kennzeichen „KS-K5367“ montiert. Es ist durchaus möglich, dass diese Kennzeichen ausgetauscht wurden, so Ahlich.

Die Kripo Marburg bittet wegen etwaiger Spuren zudem ausdrücklich darum, sich den Fahrzeugen nicht zu nähern, sondern bei Sichtung einer solchen Kombination sofort die Polizei über die 110 oder die Kriminalpolizei Marburg, (0 64 21) 40 60 zu informieren. (crö)