Schranke soll blau-weiß werden

VERKEHR Kreiselumgestaltung noch dieses Jahr

Dautphetal-Friedensdorf In diesem Jahr soll Bewegung in die Umgestaltung des Kreisels in Friedensdorf kommen. Das hat der Ortsbeirat um Rolli Messerschmidt im Gespräch mit der SPD-Fraktion am Mittwoch erklärt.

