Schüler sammeln 100 000 Kunststoffdeckel

Recycling Aktion des Schulbiologiezentrums „Deckel gegen Polio“ an der Lahntalschule

Biedenkopf Eine Schülerin der Lahntalschule in Biedenkopf hält den Plastikdeckel ihrer Wasserflasche in die Höhe. „Jetzt knacke ich die 100 000“, sagt sie und wirft den Deckel in die Sammelbox vor der Cafeteria ein.

