Schüler sind im Notfall zur Stelle

MALTESER 18 neue Schulsanitäter in Niedereisenhausen ausgebildet

Steffenberg-Niedereisenhausen Zum zweiten Mal haben Jugendliche an der Hinterlandschule in Steffenberg eine Ausbildung zum Schulsanitäter in Kooperation mit den Maltesern erfolgreich absolviert.

