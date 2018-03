Von Peter Piplies

Schülerkunst ist ausgezeichnet

20 Preise für Europaschule bei internationalem Wettbewerb

"Ich bin begeistert und würde mich freuen, wenn solche schönen Bilder auch in meinem Zimmer hängen würden", lobte Prötzel die Arbeiten der Schüler. Mit der Umsetzung ihrer Ideen ließen die Mädchen und Jungen die Betrachter an ihren Gedanken teilhaben, so der Schulleiter weiter. Die ausgezeichneten Bilder und kleinen Kunstwerke zeigten moderne, freundliche und farbenfrohe Städte in der Zukunft, wobei Tiere, Freizeit-, Musik- und Sportangebote nicht fehlten, so Endrigkeit-Ecker.

