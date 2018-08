Schützt Tempo 30 vor Lärm?

B 253 Autos müssen nachts in Breidenstein langsam fahren

Biedenkopf-Breidenstein Tempo 30 soll die Anwohner in der Breidensteiner Ortsdurchfahrt nachts vor Lärm schützen. Die Schilder stehen seit etwa drei Wochen. Ob sie etwas bringen, darüber hat der Breidensteiner Ortsbeirat in seiner Sitzung am Mittwochabend gesprochen.

Copyright © mittelhessen.de 2018