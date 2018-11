Schuhkartons als Türöffner zu den Herzen

AKTION Hinterländer sammeln 1000 Pakete für bedürftige Kinder in aller Welt

Breidenbach/Dautphetal Überall im Hinterland sind in den vergangenen Wochen Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gepackt worden. Diese werden pünktlich zum Fest an bedürftige Kinder in aller Welt verteilt.

