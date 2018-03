VON IRMELA DÖRRIES

Schule feiert in neuem Glanz

EINWEIHUNG Hilda-Heinemann-Schule lädt zum Tag der offenen Tür

Dautphetal-Hommertshausen. Festtag in Hommertshausen: Am Samstag weihen Landkreis und Schulgemeinde die in völlig neuem Gewand erscheinende, erweiterte Hilda-Heinemann-Schule ein. Wenn das kein Grund für ein rauschendes Schulfest ist!

