Schule hat nun ihr eigenes Auto

Höhepunkt seines jüngsten Aufenthalts in Uganda war die Feier zum fünfjährigen Bestehen der Schule. Mit einer Kapelle zogen Schüler und Lehrer von 9 bis 12 Uhr durch die umliegenden Gemeinden. „Die Zuschauer am Straßenrand tanzten und waren hellauf begeistert“, berichtet Klein im Gespräch mit dem HA.

Von 13 bis 16 Uhr sollte das Programm anschließend dauern, das die Schüler aller Klassen wochenlang eingeübt hatten. Fertig waren sie jedoch erst um 21 Uhr. „Jedes Lied, jeder Sketch und jeder Tanz wurde mit viel Liebe und Leidenschaft dargeboten“, beschreibt Klein die Stimmung. Was den Biedenkopfer besonders freut: Neben Bürgermeister und Vertretern unterschiedlicher Gemeinden nahm der für den Distrikt zuständige Parlamentsabgeordnete am Fest teil, lobte das Projekt und bot dem Deutschen für den Notfall seine Hilfe an. Das habe ihn schon stolz gemacht, sagt Klein, belege es doch den guten Ruf, den die Privatschule in der Region genieße.

Zum Geburtstag gibt es für die Kinder Fleisch, Limo und Kochbananen

Für die Schüler der Kampala View Private School gab es an diesem Tag Fleisch, Kochbananen und Reis, dazu Limonade – Lebensmittel, die sonst nicht zum Speiseplan gehören.

Eine wichtige Anschaffung im Sommer war der Kauf eines Schulbusses. „Wir hatten so gute Spendeneinnahmen, dass wir uns das leisten konnten“, erzählt Klein. Ein richtiger Schulbus ist es nicht, wohl aber ein großer Landcruiser. Die Schule kann damit bis zu 15 Kinder in der Frühe abholen und gegen 16 Uhr wieder nach Hause fahren. Klein ließ es sich nicht nehmen, die Touren selbst zu übernehmen – gegen den Rat des Schulleiters. Der argumentierte, der Biedenkopfer sei schließlich Direktor und nicht Busfahrer. „Es hat mir aber riesigen Spaß gemacht“, strahlt Frank Klein noch jetzt.

Geprägt waren die vergangenen Monate wieder von einer Reihe von Baumaßnahmen. Um das ganze Gelände zieht sich nun eine Mauer mit Schutzgitter. Zudem sind die Mauer sowie die Wände der Schule komplett neu gestrichen und mit farbigen Motiven verziert worden. Die Toiletten wurden von Grund auf desinfiziert und ebenfalls angemalt.

Bordsteine grenzen die Rasenflächen von den Wegen ab, die betoniert wurden. „Der Schlamm ist weg“, erklärt der Initiator des Projekts, „bei Regen haben wir es jetzt relativ sauber“. Schließlich wurde anstelle der bisherigen Holzküche eine kleine Küche aus Stein gemauert. Die sei zwar einfach, sagt Klein, aber eben aus Stein und damit sicherer für die Kinder. „Alles sieht toll und neu aus“, sagt Klein, „freundlich und einladend.“

Die Zahl der Schüler auf der Kampala View Private School hat sich auf 258 erhöht. Alle Absolventen haben die Abschlussprüfungen geschafft, ein Großteil hat einen Platz an einer weiterführen Schule bekommen.

Mit dem letzten Drittel des Schuljahres hat die Einrichtung eine Boarding-Abteilung begonnen. Sprich: Schüler können in zwei angemieteten Räumen einer Wohnung übernachten, die der Schule direkt gegenüberliegt. Sieben Mädchen und acht Jungen nutzen dieses Angebot momentan.

Als nächstes steht die Vergrößerung der Klassenräume in der Schule an

„Alles ist noch in der Testphase“, erklärt Klein, „wenn es gut läuft, denken wir über eine dauerhafte Erweiterung unserer Schule zu einer boarding school nach.“

Besonders positiv bewertet Frank Klein den Verhandlungserfolg mit der Vermieterin. Vier Stunden haben der Schulleiter und er mit deren Rechtsanwalt um den Vertrag gerungen. Nun steht fest: Der Verein zahlt für die nächsten fünf Jahre 235 Euro pro Monat und hat eine Option auf weitere fünf Jahre zu den gleichen Konditionen. „Ich freue mich, dass es mir gelungen ist zu verhindern, dass der Mietpreis nach fünf Jahren erneut steigt.“

Das nächste Projekt hat der Vereinsvorsitzende bereits im Blick: Gemessen an der Schülerzahl sind die Klassenräume nämlich zu klein. Auf den Zweier-Bänken saßen schon immer drei Kinder, inzwischen sind es vier. „Vielleicht können wir im nächsten Sommer mit der Vergrößerung der Räume beginnen“, schätzt er. Das hänge nicht zuletzt davon ab, ob die Spendeneinnahmen den Umbau erlauben.

Insgesamt zieht der Biedenkopfer ein positives Fazit und bezieht auch die Spender ein: „Wir können auf eine sehr gute und erfolgreiche Arbeit zurückblicken“, resümiert er, „wir können wirklich stolz sein.“