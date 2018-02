Schweinchen finden neues Heim

Im März vergangenen Jahren nahm das Biedenkopfer Paar fünf Frischlinge auf, deren Mutter vermutlich überfahren wurde. Zwei der Tiere konnten sie schnell vermitteln. Die drei kleinen Keiler, denen Clös und Ovenhausen die Namen Fakir, Brutus und Brain gaben, blieben zur Aufzucht bei ihnen.

Viel Aufmerksamkeit erhielten die Frischlinge und ihre Pflegeeltern, nachdem im April der Hinterländer Anzeiger über sie berichtet hatten. „Ob auf der Arbeit oder beim Einkaufen, stets war die erste Frage: Wie geht es den Schweinchen?“, erzählt Dennis Clös über die Folgen des Zeitungsartikels. Auch begeisterte Besucher gab es: „Besonders die Kinder waren wie magisch angezogen.“

Ovenhausen und Clös erklärten den Besuchern den ruhigen und rücksichtsvollen Umgang mit den Tieren. So machten viele Kinder die schöne Erfahrung, wie die Frischlinge von sich aus Kontakt und Nähe zu ihnen suchten. Wie nebenbei erhielten die Besucher aber auch einen Eindruck davon, wie viel Arbeit mit der Haltung von Wildschweinen verbunden ist. Und auch, wie viel Fachwissen Ovenhausen und Clös, die beide Jäger sind, in die Aufzucht der Tiere einbringen.

Denn schon im Sommer waren die im März noch so kleinen und niedlichen Frischlinge zu Keilern mit einer gesunden Größe und rund 55 Kilogramm Lebendgewicht herangewachsen. „Nach gefühlten 100 Absagen“ fanden Clös und Ovenhausen in dieser Zeit für Fakir ein dauerhaftes neues Zuhause im städtischen Tierpark Frankenberg.

Der Transport lief reibungslos. Und schon nach kurzer Zeit wurde Fakir, der im Tierpark in Hannes umbenannt wurde, zu den anderen Schweinen gelassen. „Nach kleineren Rangeleien war er eingegliedert“, freut sich Clös und berichtet, dass der Keiler im Tierpark sehr ausgeglichen wirke und sich offensichtlich „sauwohl“ fühle.

Die kleine Wildschweinfamilie bei Clös und Ovenhausen in Biedenkopf war damit geschrumpft. Aber auch zu zweit sorgten Brutus und Brain für reichlich Arbeit – und Futterkosten. „Allein täglich mehrfach frisches Grün für sie zu ernten, wurde zu einer Aufgabe“, erinnert sich Clös. Aber auch die Tiere unterzubringen und jeden Tag neu zu beschäftigen, war aufwendig.

„Letztlich halfen nur noch Baustahlmatten, um das Grundstück zu sichern“

„Lena sorgte Tag und Nacht dafür, dass immer genug artgerechte Nahrung und Beschäftigung sowie genügend Auslauf im großen Garten vorhanden waren“, erzählt Clös. Er selbst baute einen Stall im Heizungskeller und war darüber hinaus immer wieder mit der Reparatur und Befestigung der Zäune beschäftigt, um Ausbruchsversuche der beiden Keiler zu verhindern. „Letztlich halfen nur noch Baustahlmatten, um das Grundstück zu sichern“, berichtet der Biedenkopfer.

Kurz vor Jahresende war dann – mit Hilfe des Deutschen Wildgehegeverbandes – endlich auch für Brutus und Brain ein neues Zuhause gefunden. Die beiden Keiler wurden nach Trier vermittelt. Der Transport dorthin war allerdings alles andere als einfach. Die Keiler erhielten Beruhigungsmittel vom Tierarzt, wollten aber trotzdem keinesfalls in den Pferdeanhänger einsteigen, der zum Transport vorgesehen war. „Kein Futter, kein gutes Zureden half, sodass wir die beiden schließlich mit vereinten Kräften in den Hänger zwingen mussten“, erzählt Clös. Vier Erwachsene traten also an, zwei Wildschweine von je 60 Kilo in den Transporter zu verfrachten. „Jeder von uns vieren hatte anschließend Schrammen, blaue Flecken, gezerrte Muskeln und blank liegende Nerven“, berichtet der Biedenkopfer weiter.

Schwer gefallen ist der Abschied von den Tieren nicht, sagen Lena Ovenhausen und Dennis Clös. „Natürlich fehlen die kleinen, gut gelaunten Monster“, sagt Clös, „aber die Gewissheit, dass sie gut versorgt werden, und dass sie ein artgerechtes Leben unter Artgenossen führen können, erleichtert.“ Und dann war da ja noch die viele Arbeit. Clös sagt: „Stunde um Stunde bei Wind und Wetter mit den Wildschweinen draußen zu sein und auf sie aufzupassen, über und über mit Matsch bespritzt, – nein, das fehlt uns nicht!“